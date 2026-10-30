Kocaeli'den 70 otobüs COP31 için Antalya'ya gönderildi

UlaşımPark, 70 otobüs ve 116 personelle 25 Kasım'a kadar zirve kapsamındaki ulaşım hizmetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in ulaşım hizmetlerinde görev üstlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ulaşım hizmetlerine destek vermek üzere 70 otobüs ve 116 personeli Antalya'ya gönderdi.

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