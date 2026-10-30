Farklı branşlardan sporcular Türk bayrağını Kartepe'nin zirvesine taşıdı

Kocaeli'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte farklı branşlardan sporcular, Türk bayrağını karadan ve sudan taşıyarak Kartepe'nin zirvesine ulaştırdı.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye öncülüğünde, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, Kartepe At Çiftliği, Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü, Enduro Kartepe Motosiklet Spor Kulübü ve Nicomedia SAS işbirliğiyle "Pusulamız Cumhuriyet, Rotamız Zirve" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Hergeleci İbrahim Spor Salonu'ndaki törenin ardından başladı.

Kaymakam Hasan Öztürk ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın çocuklara teslim ettiği Türk bayrağı Ormanya'ya götürüldü.

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Burada bayrağı devralan bisikletliler, Seka Kamp Alanı'na kadar pedal çevirdi. Daha sonra dalgıçlar tarafından Sapanca Gölü üzerinden Maşukiye'ye ulaştırılan bayrak, atlı sporculara teslim edildi.

Atlı sporcuların ardından ATV ve motokros ekiplerince taşınan bayrak, Kartepe teleferiğiyle Kuzuyayla'ya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaman, Cumhuriyet'in 103. yılına yakışan anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zirveye yalnızca bir bayrak değil, Cumhuriyet'e olan sevgi, birlik ve beraberliğin, geleceğe duyulan inancın da taşındığını kaydeden Kocaman, "Çocuklarımızın ellerinde başlayan bu gurur yolculuğu, sporcularımızın azmi ve gayretiyle Kartepe'mizin zirvesine ulaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imizi aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.