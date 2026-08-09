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        Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, yasağa uyulması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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