Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de sürüyor

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Kocaeli'de sıralama turlarıyla devam ediyor.



Türkiye Motosiklet Federasyonu 2026 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 3. ayağı, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde düzenleniyor.



Sporcular, süpermoto open/3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele ediyor.



Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenmanlarda piste çıkan sporcular, bugün sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için yarışıyor.



Organizasyonun 3. ayağı, yarın yapılacak final mücadeleleriyle tamamlanacak.



Şampiyonada, Türkiye ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serileri kapsamında 13 sporcu da yarışıyor.



