Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Başına kepçe düşen traktör sürücüsü öldü

        Başına kepçe düşen traktör sürücüsü öldü

        KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Cumali Bayrakçı, kasisten geçerken kullandığı traktörün arkasına bağlı kepçenin başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Başına kepçe düşen traktör sürücüsü öldü

        KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Cumali Bayrakçı, kasisten geçerken kullandığı traktörün arkasına bağlı kepçenin başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Bayrakçı, kullandığı traktörle kasisten geçti. Bu sırada traktörün arkasında bağlı olan kepçe, belirlenemeyen nedenle sürücü Bayrakçı'nın başına çarptı. Yaralanan Bayrakçı kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bayrakçı, ekiplerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Konya'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Konya'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Konya'da 9 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Konya'da 9 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
        Traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
        Karatay'ın 2027 bütçesi 10 milyar 250 milyon TL Karatay'da borç yok, faiz y...
        Karatay'ın 2027 bütçesi 10 milyar 250 milyon TL Karatay'da borç yok, faiz y...
        Necmettin Erbakan doğumunun 100'üncü yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100'üncü yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı