Başına kepçe düşen traktör sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Bayrakçı, kullandığı traktörle kasisten geçti. Bu sırada traktörün arkasında bağlı olan kepçe, belirlenemeyen nedenle sürücü Bayrakçı'nın başına çarptı. Yaralanan Bayrakçı kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bayrakçı, ekiplerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.