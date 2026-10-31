Necmettin Erbakan doğumunun 100'üncü yılında Konya'da anıldı

KONYA'da merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100'üncü yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından 'Doğumunun 100'üncü yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma' programı düzenlendi. Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen törene Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile YENİ Parti, CHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin temsilcileri ile davetliler katıldı. Kuran-ı Kerim’in okunmasıyla başlayan programın ardından siyasi temsilciler ve parti genel başkanları konuşma yaptı.

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'SAMİMİ BİR MÜSLÜMANDI'

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

''Erbakan hoca, en yalın ve kısa ifade ile güzel bir insan ve samimi bir Müslümandı. İslam'ın sadece şekli ibadetlerden ibaret gören ve dar kalplara hapseden anlayışa her zaman itiraz etti. İslam'ın ittikattan ahlaka, siyasetten iktisata, hayatın her alanını kuşatan canlı bir hakikat ve hayat nizamı olduğunu tekrar tekrar ders verdi. Erbakan hocamız, siyasetten uzak duran İslami hassasiyet sahibi insanları da ikaz etti'' dedi.

'MAKAMLAR GEÇER,UNVARLAR UNUTULUR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şöyle konuştu:

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'' ‘Biz haksız bir davada zirve olmaktansa, hak davada zerre olmayı tercih ederiz.’ Evet bu sözler de Necmettin Erbakan hocamıza ait. Aslında diyor ki: İnsanın bulunduğu makamdan önce durduğu yer önemlidir. Kimin yanında durduğu, kimin hakkını savunduğu önemlidir. Zirvede de olsanız, hakka sırtınızı dönmüşseniz, o makamın ne kıymeti olur ki? Ama hakkın yanında zerre kadar bir katkınız varsa, hakkın yanına küçücük bir katkı bile sunuyorsanız, işte o emek çok kıymetlidir. Bizim de derdimiz milletimize hizmet etmek. Bir hayır duasında yer bulabilmek. Üstlendiğimiz emanetin hakkını gereğince yerine getirebilmek. Çünkü makamlar geçer, unvanlar unutulur. Ama insanların hayatına dokunan hizmet kalır. Gözettiğimiz hak, koruduğumuz emanet kalır.''

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'BAZI İNSANLAR ORTAYA KOYDUKLARI FİKİRLERLE HER NESİLDE YENİDEN DOĞARLAR'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ''Bazı insanlar vardır ki ortaya koydukları fikirlerle her nesilde yeniden doğarlar. Zaman kimi insanları eskite eskite götürür. Kimi insanların ise kıymetini gün geçtikçe daha görünür kılar. İşte Erbakan Hocamız böyle bir insandı. Bugün bir çiçekle başlayan baharın 100'üncü yılında, o çiçeğin ilk açtığı il Konya beldemizdeyiz. Sizlerden bir şey istiyorum. Bir an için gözlerinizi kapatıp Erbakan hocamızı hatırlamanızı istiyorum. Kimimiz onunla aynı yolda yürüdü. Kimimiz meydanlarda, kimimiz kürsülerde onu dinledi'' diye konuştu.

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'İTTİKA SAHİBİ ŞUURLU BİR MÜSLÜMANDI'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, ''Bir defa Erbakan hocamızı anarken ittika kavramını dile getirmek gereklidir. Erbakan hocamız, Allah korkusuyla yoğrulmuş bir şahsiyet, hayatı boyunca attığı her adımda, söylediği her sözde, bunun karşılığı ahirette ne olur diye düşünerek hareket etti. İttika sahibi şuurlu bir Müslümandı. Gerçek bir mümindi. Erbakan hocamızı anarken aklımıza hidayet kavramı geliyor. Hidayetle, imanla, inançla yoğrulmuş bir şahsiyeti anıyoruz. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında idamla yargılandığı askeri mahkemenin duruşma salonunda dahi seccadesini serip namazını kılan bir liderden bahsediyoruz.

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Burada bir namazım da kazaya kalsın demeyen bir lideri anıyoruz. İkindi namazını farzından kılalım mı hocam diyenlere, ikindi namazının sünnetinden daha hayırlı bir iş yapacaksak farzından kılalım diyerek cevap veren bir lideri anıyoruz'' dedi.