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        Kulu'da iki minibüs çarpıştı: 3 hafif yaralı

        Konya'nın Kulu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Kulu'da iki minibüs çarpıştı: 3 hafif yaralı

        Konya’nın Kulu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, Kozanlı Mahallesi yolunda Doğutepe Mahallesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada F.K., M.K. ve N.K. yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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