Karapınar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Volkan Caddesi ile 130901. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 42 ANC 532 plakalı motosiklet, M.Ö. idaresindeki 42 BBJ 851 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.S. ile arkasında yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

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