Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı

        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı

        Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı

        Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya’da anıldı.

        Karatay Gençlik Merkezi’nde doğumunun 100. yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programı düzenlendi. Necmettin Erbakan ile ilgili sinevizyon gösteriminin izlendiği programda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile YENİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’den genel başkan yardımcıları konuşma yaptı.

        Programda konuşan Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Azim ve kararlılıkla ömrünü insanlığın saadet ve selametine adayan merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ve bu kutlu yola hayatını adamış tüm dava büyüklerimizi rahmetle, minnetle ve Fatihalarla yad ediyorum. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bizleri Hakk'ın, adaletin izinden, Erbakan hocamızın çizmiş olduğu istikametten bir milim dahi ayırmasın" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı
        SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı
        Sosyal medyaya 15 yaş sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sosyal medyaya 15 yaş sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Fidan: Anlaşmaya varmak zorundalar
        Fidan: Anlaşmaya varmak zorundalar
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Kulu'da iki minibüs çarpıştı: 3 hafif yaralı
        Kulu'da iki minibüs çarpıştı: 3 hafif yaralı
        Karapınar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Karapınar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:
        Bakan Kurum, Konya Buluşmaları programında konuştu:
        Bakan Kurum, Konya Buluşmaları programında konuştu:
        Bakan Murat Kurum: "Ülkemiz, diplomaside, şehircilikte, çevre politikaların...
        Bakan Murat Kurum: "Ülkemiz, diplomaside, şehircilikte, çevre politikaların...
        Bakan Kurum: Antalya'da, Türkiye'nin birikimini güçlü biçimde ortaya koyaca...
        Bakan Kurum: Antalya'da, Türkiye'nin birikimini güçlü biçimde ortaya koyaca...