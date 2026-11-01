Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Karatay'ın 2027 bütçesi 10 milyar 250 milyon TL Karatay'da borç yok, faiz yok, yatırım var

        Karatay'ın 2027 bütçesi 10 milyar 250 milyon TL Karatay'da borç yok, faiz yok, yatırım var

        Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin 2027 yılı mali bütçesi 10 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. Borçlanmadan ve faiz gideri oluşturmadan yatırımlarını öz kaynaklarıyla sürdüren Karatay Belediyesi, bütçesinden yatırım yapan müdürlüklere 6 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Karatay'ın 2027 bütçesi 10 milyar 250 milyon TL Karatay'da borç yok, faiz yok, yatırım var

        Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin 2027 yılı mali bütçesi 10 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. Borçlanmadan ve faiz gideri oluşturmadan yatırımlarını öz kaynaklarıyla sürdüren Karatay Belediyesi, bütçesinden yatırım yapan müdürlüklere 6 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırdı.

        Karatay Belediyesi, mali disiplin ve tasarrufu esas alan yönetim anlayışıyla 2027 yılına da güçlü bir bütçeyle hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıla göre 750 milyon TL artırılan bütçede, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve vatandaş odaklı hizmetler öncelikli yerini korudu. Borçlanmadan ve faiz gideri oluşturmadan yatırımlarını sürdüren Karatay Belediyesi, eğitimden sağlığa, ulaşımdan yeşil alanlara, sosyal ve kültürel tesislerden sportif yatırımlara kadar birçok alanda ilçeye yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.

        REKLAM

        Karatay'ın geleceğine 6 milyar TL'yi aşan kaynak

        Karatay Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinde, ilçenin fiziki ve sosyal gelişimine doğrudan katkı sunan müdürlükler ön plana çıktı. Bütçeden en yüksek payı 2 milyar 100 milyon TL ile Yapı Kontrol Müdürlüğü aldı. Eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yapımında önemli görevler üstlenen müdürlük, 2027 yılında da Karatay'a yeni eserler kazandırılması için çalışmalarını sürdürecek. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendiren, yol, asfalt, parke ve üstyapı çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü'ne 1 milyar 690 milyon 480 bin TL bütçe ayrıldı. Karatay'ın yeşil alanlarını artıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre hizmetlerini yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ilçenin planlı gelişimine katkı sunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne de ayrı ayrı 750 milyon TL kaynak ayrıldı. Böylece Yapı Kontrol, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Emlak ve İstimlak müdürlüklerinin toplam bütçesi 6 milyar 40 milyon 480 bin TL'ye ulaştı. Bu rakam, Karatay Belediyesi'nin 2027 yılı toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 59'una karşılık geldi.

        REKLAM

        Başkan Kılca: "Borcumuz yok, faiz giderimiz sıfır"

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2027 yılı mali bütçesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, mali disiplinden taviz vermeden yatırımlara devam edeceklerini belirtti. Belediyenin güçlü mali yapısına vurgu yapan Başkan Kılca, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. İsrafı önleyerek, tasarrufu esas alarak Karatay'ımıza önemli eserler kazandırdık. Bugün hiçbir kuruma, bankaya veya şahsa borcumuz bulunmuyor. Faiz giderimiz sıfır. Tüm yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. 2027 yılında da bu anlayışımızdan taviz vermeden hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

        REKLAM

        "Bütçemizin yaklaşık yüzde 59'unu yatırım yapan müdürlüklerimize ayırdık"

        Karatay'ın gelişimini sürdürecek yatırımlara öncelik verdiklerini belirten Başkan Kılca, "10 milyar 250 milyon TL olarak belirlediğimiz bütçemizin yaklaşık yüzde 59'unu yatırım yapan müdürlüklerimize ayırdık. Yollarımızdan parklarımıza, okullarımızdan sağlık tesislerimize, sosyal ve kültürel alanlarımızdan sportif yatırımlarımıza kadar her alanda Karatay'ımıza değer katmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük hedefimiz, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının Karatay'ını da inşa etmek" diye konuştu.

        Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kılca, 2027 yılı mali bütçesinin Karatay'a ve tüm hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Necmettin Erbakan doğumunun 100'üncü yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100'üncü yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı
        Necmettin Erbakan doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı
        Kulu'da iki minibüs çarpıştı: 3 hafif yaralı
        Kulu'da iki minibüs çarpıştı: 3 hafif yaralı
        Karapınar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Karapınar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu: