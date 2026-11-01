Karatay'ın 2027 bütçesi 10 milyar 250 milyon TL Karatay'da borç yok, faiz yok, yatırım var

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin 2027 yılı mali bütçesi 10 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. Borçlanmadan ve faiz gideri oluşturmadan yatırımlarını öz kaynaklarıyla sürdüren Karatay Belediyesi, bütçesinden yatırım yapan müdürlüklere 6 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırdı.

Karatay Belediyesi, mali disiplin ve tasarrufu esas alan yönetim anlayışıyla 2027 yılına da güçlü bir bütçeyle hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıla göre 750 milyon TL artırılan bütçede, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve vatandaş odaklı hizmetler öncelikli yerini korudu. Borçlanmadan ve faiz gideri oluşturmadan yatırımlarını sürdüren Karatay Belediyesi, eğitimden sağlığa, ulaşımdan yeşil alanlara, sosyal ve kültürel tesislerden sportif yatırımlara kadar birçok alanda ilçeye yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.

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Karatay'ın geleceğine 6 milyar TL'yi aşan kaynak

Karatay Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinde, ilçenin fiziki ve sosyal gelişimine doğrudan katkı sunan müdürlükler ön plana çıktı. Bütçeden en yüksek payı 2 milyar 100 milyon TL ile Yapı Kontrol Müdürlüğü aldı. Eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yapımında önemli görevler üstlenen müdürlük, 2027 yılında da Karatay'a yeni eserler kazandırılması için çalışmalarını sürdürecek. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendiren, yol, asfalt, parke ve üstyapı çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü'ne 1 milyar 690 milyon 480 bin TL bütçe ayrıldı. Karatay'ın yeşil alanlarını artıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre hizmetlerini yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ilçenin planlı gelişimine katkı sunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne de ayrı ayrı 750 milyon TL kaynak ayrıldı. Böylece Yapı Kontrol, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Emlak ve İstimlak müdürlüklerinin toplam bütçesi 6 milyar 40 milyon 480 bin TL'ye ulaştı. Bu rakam, Karatay Belediyesi'nin 2027 yılı toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 59'una karşılık geldi.

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Başkan Kılca: "Borcumuz yok, faiz giderimiz sıfır"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2027 yılı mali bütçesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, mali disiplinden taviz vermeden yatırımlara devam edeceklerini belirtti. Belediyenin güçlü mali yapısına vurgu yapan Başkan Kılca, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. İsrafı önleyerek, tasarrufu esas alarak Karatay'ımıza önemli eserler kazandırdık. Bugün hiçbir kuruma, bankaya veya şahsa borcumuz bulunmuyor. Faiz giderimiz sıfır. Tüm yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. 2027 yılında da bu anlayışımızdan taviz vermeden hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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"Bütçemizin yaklaşık yüzde 59'unu yatırım yapan müdürlüklerimize ayırdık"

Karatay'ın gelişimini sürdürecek yatırımlara öncelik verdiklerini belirten Başkan Kılca, "10 milyar 250 milyon TL olarak belirlediğimiz bütçemizin yaklaşık yüzde 59'unu yatırım yapan müdürlüklerimize ayırdık. Yollarımızdan parklarımıza, okullarımızdan sağlık tesislerimize, sosyal ve kültürel alanlarımızdan sportif yatırımlarımıza kadar her alanda Karatay'ımıza değer katmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük hedefimiz, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının Karatay'ını da inşa etmek" diye konuştu.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kılca, 2027 yılı mali bütçesinin Karatay'a ve tüm hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi.