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        Konya'da 9 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Konya'da 9 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Konya'da 9 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Konya'da 9 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda; farklı tarihlerde ve gece saatlerinde 9 ayrı ikamete hırsızlık amacıyla giren şüpheli şahıs ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin çaldığı malzemelerin bir kısmı temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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