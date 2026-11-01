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        Traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hayatını kaybetti

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde traktörün arkasına takılı kepçenin liftinin başına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hayatını kaybetti

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde traktörün arkasına takılı kepçenin liftinin başına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi Vatan Caddesi üzeri Yeni TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ali Bayrakcı'nın (50) kullandığı 42 JC 327 plakalı traktörün arkasına takılı bulunan kepçenin hidrolik lifti, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşaldı. Boşalan liftin başına çarpması sonucu Bayrakcı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayrakcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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