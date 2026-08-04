Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Konya'ya ulaştı

        Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Konya'ya ulaştı

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Konya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 22:54 Güncelleme:
        Bosna Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Konya'ya ulaştı

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Konya'ya geldi.

        Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, ilk olarak Konya'nın girişindeki Türk Yıldızları Parkı'na geldi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinin katılımıyla Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak parktan hareket eden konvoy, Mevlana Kültür Merkezi'ne ulaştı.

        "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Küresel işgale küresel isyan" sloganları atan grup tarafından karşılanan konvoy üyeleri, burada düzenlenen mitinge katıldı.

        Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin Konvoyu'nun İstanbul Başakşehir'deki eylemini yüksek riskli olarak istihbarat raporlarında listelediğini söyledi.

        Filistin Konvoyu'nun baştan sona sivil, şiddetsiz ve hukuka bağlı bir hareket olduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

        "Çağrımız siyonist işgal rejimine ve devam eden soykırıma, Batı Şeria'da şiddetle artan işgale ve zulme, Filistinli esirleri hedef alan ayrımcı idam yasasına karşı durmaktır. Böyle bir buluşmanın koordinatları ve hedeflere yakınlığıyla kataloglandırılması bir güvenlik kaygısı değil, bir niyet beyanıdır. Şiddetsiz ve uluslararası bir topluluğu tehdit eden siyonist varlık, korktuğu şeyin uluslararası alanda yalnızlaşmak olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle ilan ediyoruz ki konvoyumuzun bu şekilde raporlanması olası sabotaj, manipülasyon, saldırı ve tehditlerin kavramsal bir ön hazırlığıdır. Şimdiden bildiriyoruz ki Filistin Konvoyu'na yönelik her engellemenin, her karalamanın ve sabotajın faili faşist siyonist İsrail'dir. Gücümüz birlikte olmamız, hedefimiz Batı Şeria ve Gazze'dir. Kararlılık ve azimle berrak bir göğün altında, saf bir imanla yolumuza devam ediyoruz."

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Yusuf Demirel ise konvoyun Konya'ya girişinden itibaren destek verenlere teşekkür etti.

        Basın açıklamasının ardından konvoya katılan Türk ve yabancı aktivistler de konuştu.

        Filistin Konvoyu, yarın Adana'ya giderek Batı Şeria yolculuğuna devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...

        Benzer Haberler

        Konya'da jandarmadan 47 uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
        Konya'da jandarmadan 47 uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
        Konya Valisi Akın'dan, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ziyaret
        Konya Valisi Akın'dan, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ziyaret
        Beyşehir'de trafo ve odunluk yangını söndürüldü
        Beyşehir'de trafo ve odunluk yangını söndürüldü
        Beyşehir'de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu
        Beyşehir'de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu
        Beyşehir'de yeşil vatan nöbeti
        Beyşehir'de yeşil vatan nöbeti
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Kur'an kursundaki öğrencilere z...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Kur'an kursundaki öğrencilere z...