Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 15.08.2026 - 20:00 Güncelleme:
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Arif Boşluk, Deniz Türüç, Colley, Muleka
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu, Varesanovic, Mebude, Sowe
Sarı kart: Dk.11 Laçi (Çaykur Rizespor)
KONYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ