Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 68 Deniz Ertaş), Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Bardhi), Gonçalves (Dk. 68 Jevtovic), Arif Boşluk, Deniz Türüç (Dk. 68 Kramer), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Mebude (Dk. 73 Faye), Sowe
Gol: Dk. 90+7 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Laçi, Dk. 70 Mebude, Dk. 79 Sowe, Dk. 90+6 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 90+6 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)
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