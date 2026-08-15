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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 68 Deniz Ertaş), Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Bardhi), Gonçalves (Dk. 68 Jevtovic), Arif Boşluk, Deniz Türüç (Dk. 68 Kramer), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka

        Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Mebude (Dk. 73 Faye), Sowe

        Gol: Dk. 90+7 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Laçi, Dk. 70 Mebude, Dk. 79 Sowe, Dk. 90+6 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 90+6 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)

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