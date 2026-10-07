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        İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Konya'da protesto edildi

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Konya'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 21:21 Güncelleme:
        İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Konya'da protesto edildi

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Konya'da protesto edildi.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Kılıçarslan Kent Meydanı'nda biraraya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.

        Alaaddin Bulvarı'ndan Gedavet Parkı'na yürüyen vatandaşlar, "Gazze'de siyonist vahşete sessiz kalmak insanlık suçudur", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

        Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmadığını, Batı Şeria'da da benzer bir tablonun yaşanabileceğini söyledi.

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        İsrail saldırılarının bölgeyi ateşe attığını belirten Ceylan, uluslararası topluma tepki gösterdi.

        Ceylan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmasını eleştirerek, "Bu soykırımın bir numaralı faili Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarılması küresel bir utanç vesikasıdır." dedi.

        Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilere değinen Ceylan, Filistin davasına destek veren halklara teşekkür etti.

        Ceylan, soykırımı meşrulaştırmaya çalıştığını öne sürdüğü küresel sermaye ve uluslararası şirketlerin tutumunu da kınadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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