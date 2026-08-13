Konya'da 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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