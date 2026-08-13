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        Konya'da 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Konya'da 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Musallabağları Mahallesi Güllüce Sokağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, 18 yaşındaki Muhammet Furkan Özer'in bıçakla ağır yaralandığını belirledi.

        Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayın ardından araçla kaçtığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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