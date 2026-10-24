Konya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 24.10.2026 - 20:54 Güncelleme:
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mevlüt E. yönetimindeki 42 JH 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Kolukısa Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Mevlüt E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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