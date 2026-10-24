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        Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Murat Kurum Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5’e 2 ve çabuklukçeviklik ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

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