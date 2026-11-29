Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelinin adresinde yapılan aramada ise uyuşturucu hap, tabanca, fişek, şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Hacıseyitali Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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