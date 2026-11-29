ABDULLAH DOĞAN - Konya, 680 kilometreyi bulan bisiklet yolu ağı, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yatırımları ve çocuklara yönelik teşvikleriyle sürdürülebilir ulaşımın gelişmesinde öncü kentler arasında yer alıyor.

Konya'da bisiklet altyapısının geliştirilmesi, toplu taşımanın güçlendirilmesi ve alternatif ulaşım türlerinin birbirine entegre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentte bisikleti yalnızca spor ve boş zamanları değerlendirme aracı olmaktan çıkararak günlük ulaşımın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında 680 kilometrelik bisiklet yolu ağı oluşturuldu.

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Bisiklet yollarının ana ulaşım aksları, eğitim kurumları, parklar, spor alanları ve toplu taşıma güzergahlarıyla bağlantısı güçlendirilirken bisikletli ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

- "Avrupa Bisiklet Başkenti" ünvanı kazandı

Bisikletli ulaşım alanındaki yatırımlarıyla 2026 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanını alan Konya'da bisiklet tramvayı, bisiklet paylaşım sistemleri ve güvenli ulaşım altyapısıyla bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin ilk olimpik veledromuna (bisiklet yarışlarının yapıldığı özel pist) sahip olan Konya'da ulusal ve uluslararası bisiklet organizasyonları da düzenleniyor.

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Kentte bisiklet kullanımının günlük yaşamda daha fazla yer edinmesi, toplu taşımanın güçlendirilmesi ve düşük emisyonlu ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ve çevre dostu şehircilik anlayışının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bisiklet yolu ağıyla kent, bisiklet yollarının toplam uzunluğu bakımından Konya-İstanbul kara yolu mesafesini yakaladı.

- Bisiklet Konya'da yaşamın bir parçası

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, bisikletin Konya'da yaşamın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi veren Altay, şunları kaydetti:

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"Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bisiklet tramvayı ve 50 otobüsteki bisiklet taşıma aparatlarıyla bisikletli ulaşım toplu taşımayla entegre edildi. Bisiklet yollarının bakım ve onarımı için oluşturulan özel ekiple güzergahlardaki eksiklikler gideriliyor. Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi (ABUS) mobil uygulamasıyla bisiklet yolları, güvenli rotalar, tamir ve park istasyonları görüntülenebilirken bisiklet kullanımıyla sağlanan karbon tasarrufu da takip edilebiliyor. 'Güle Oynaya Camiye Gel Projesi' kapsamında bugüne kadar 104 bin çocuğumuza bisiklet hediye ettik ayrıca 'Güvenli Okul Yolları Projesi' ile de öğrencilerin okullarına bisiklet yolları üzerinden ulaşmalarını destekliyoruz."