Yaralı halde iş yerine sığınıp yardım istedi, hastanede öldü
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı Ali S.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan ve kanlar için bir iş yerine sığınıp, yardım isteyen Abdullah Kara (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı Ali S.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan ve kanlar için bir iş yerine sığınıp, yardım isteyen Abdullah Kara (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali S. ile Abdullah Kara, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi üzerine Ali S., Kara'ya bıçakla saldırıp yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Kara, caddedeki bir iş yerine sığınıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Saldırgan Ali S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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