Konya'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılar arasında tezgah meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.