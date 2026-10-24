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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Terörsüz Türkiye' diyoruz ama aynı zamanda terörsüz bölge diyoruz. 'Türkiye'de terör bitecek' diyoruz ama aynı zamanda bölgede de terör potansiyeli dahi kalmayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:54 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Terörsüz Türkiye' diyoruz ama aynı zamanda terörsüz bölge diyoruz. 'Türkiye'de terör bitecek' diyoruz ama aynı zamanda bölgede de terör potansiyeli dahi kalmayacak." dedi.

        Şen, partisinin Kütahya'da düzenlediği Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, fon krizine ilişkin hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net mesaj verdiğini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

        "Milletin parasına, milletin malına el uzatanın yaptığının karşılığı en ağır şekilde verilecek. Yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle cerrah titizliğiyle olmak zorunda. Çünkü normal piyasasında normal işlemini yapan insanların isimlerinin ve şahsiyetlerinin lekelenmemesi gerekir. Bu ayrımlara dikkat ederek ama işin sonunda mutlaka o suç işleyenlerin cezasının en net bir şekilde, en ağır şekilde verileceği bir süreçteyiz. Burada milletin eline, milletin malına el uzatanın affı söz konusu olamaz."

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        Şen, suç işlediği belirlenen kişilerin cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Milletin malına el uzatılmışsa Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Kol kırılır, yen içinde kalır' diyemeyiz. O kol orada kalırsa kangren olur, kesilir. Kesilmezse vücudu kangren eder." ifadesini kullandı.

        Sürecin hukuki boyutuna dikkati çeken Şen, şöyle devam etti:

        "Elbette ki biz hukuk devletiyiz, bu işler mahkemelerin yürütmesi gereken şeylerdir. Siyasetçilerin ve gazetecilerin ya da sosyal medya fenomenlerinin değil. Biz takibimizi yapacağız, medya takibini, denetimini yapacak. Biz siyasi ve idari olarak yapılması gerekenleri yapacağız. Ama asıl mesele hukuk meselesidir. Bunu mahkemeler bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri yapacak. Yapıyorlar da. Bundan sonra da umarım bir daha böyle şeyler olmaz. Onlar kendileri ders alırlar, onları görenler de ders alır."

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        - "Terörsüz Türkiye" süreci

        "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şen, terörün Türkiye'nin uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri olduğunu, terör örgütünün kuruluşundan bu yana geçen süreçte 50 binden fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

        Şen, Türkiye'nin kendi sınırları içerisindeki terör faaliyetlerinin sona erdirilmesinin yanı sıra bölgedeki terör tehdidinin de ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini ifade ederek, "'Terörsüz Türkiye' diyoruz ama aynı zamanda 'terörsüz bölge' diyoruz. 'Türkiye'de terör bitecek' diyoruz ama aynı zamanda bölgede de terör potansiyeli dahi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'nin Suriye ve Irak başta olmak üzere komşu ülkelerle işbirliği yaptığını belirten Şen, hedeflerinin yalnızca Türkiye'deki terör faaliyetlerini değil, bölgedeki terör yapılanmalarını da sona erdirmek olduğunu kaydetti.

        Şen, terör nedeniyle evlatlarını kaybeden ailelerin yaşadığı acıların ortak olduğuna dikkati çekerek, "Bütün annelerin, oğlu kim olursa olsun, bütün annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır. O annelerin yüreğinden bakabilmek lazım meseleye. Kandan, candan beslenen siyasetçilerin eskimiş akıllarından değil." dedi.

        Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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