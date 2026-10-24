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        İnşaatın çatısından düşen usta ağır yaralandı

        KÜTAHYA'da inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan usta Hüseyin Karadaş (56), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
        İnşaatın çatısından düşen usta ağır yaralandı

        KÜTAHYA’da inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan usta Hüseyin Karadaş (56), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın çatısında çalışan çatı ustası Hüseyin Karadaş, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Karadaş, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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