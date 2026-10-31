Aslanapa'da 8 üreticiye yüzde 50 hibeli çörekotu tohumu desteği

Program kapsamında 8 üreticiye, toplam 220 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50 hibeli 150 kilogram çörekotu tohumu teslim edildi. Destekle üreticilerin çörekotu yetiştiriciliğine teşvik edilmesi ve ilçedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destekleme programı kapsamında çörekotu tohumu dağıtım programı, Aslanapa İlçe Tarım Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

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