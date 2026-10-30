Kütahya'nın duayen çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefatının birinci yılında dualarla anıldı

Kütahya'da UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına sahip çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Kütahya çini sanatının önemli temsilcilerinden olan Hamza Üstünkaya, geçen yıl 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu. UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına sahip sanatçının vefatının birinci yıl dönümünde Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi. Sanatçının ailesi ve sevenlerinin bir araya geldiği programda, İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal tarafından dua okundu. Mevlit programında merhum sanatçının kızı Gülseren Öztuğcu Üstünkaya ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hamza Üstünkaya'nın sanat hayatı, yetiştirdiği öğrenciler, Kütahya çini sanatına kazandırdığı değerler ve geride bıraktığı eserler hakkında açıklamalarda bulundu.

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"Onun yokluğunu çok büyük, her yönden hissediyoruz"

Merhum sanatçının kızı Gülseren Öztuğcu Üstünkaya, babasının vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Bir yılın nasıl geçtiğini kendisinin de anlayamadığını ifade eden Üstünkaya, babasının yokluğunu hayatın her alanında hissettiklerini söyledi. Babasının yalnızca ailesine değil, yetiştirdiği öğrencilerine ve sanat dünyasına da önemli bir miras bıraktığını dile getiren Üstünkaya, onun emeklerinin ve eserlerinin yaşatılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti. Üstünkaya, "Vallahi bugün birinci yıl oldu ama nasıl oldu ben de anlayamadım. Onun yokluğunu çok büyük, her yönden hissediyoruz. Allah yattığı yeri, mekânını cennet eylesin. Öğrencilerine, bizlere bıraktığı miras için Allah onun günahlarını affeylesin. Rabbim, onu cennet makamıyla şereflendirsin inşallah" dedi.

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Babasının vefatından sonra da unutulmamasından ve anma programında kendilerini yalnız bırakmayanlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstünkaya, başta Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak olmak üzere programa katılan herkese teşekkür etti.

"Kütahya çini ekolünü dünyaya tanıtan müstesna bir sanatçıydı"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise, Hamza Üstünkaya'nın Kütahya çini sanatına kazandırdığı özgün teknikler ve eserlerle önemli bir sanatçı olduğunu söyledi. Üstünkaya'nın yalnızca geleneksel çini sanatını sürdüren bir usta olmadığını, kendine has desenleri, boyama sistemi ve fırınlama yöntemleriyle sanat alanında farklı bir ekol oluşturduğunu belirten Kızıltoprak, çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini ve önemli eserler ortaya koyduğunu ifade etti. Üstünkaya'nın Kütahya çini sanatının uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan Kızıltoprak, "Kütahya çini ekolüne kazandırdığı değerler var. Kendine özgün teknikleri, desenleri, boyama sistemi ve fırınlama sistemi var. Dolayısıyla o büyük bir ustaydı. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi, çok sayıda eser verdi. Adı unutulmayacak. Gençlerimize, genç sanatkârlarımıza ilham olmaya devam edecek" diye konuştu.

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Merhum sanatçının kişiliğiyle de çevresinde iz bıraktığını belirten Kızıltoprak, onun mütevazı tavrını, hoş sohbetlerini ve şiirlerini de unutmadıklarını dile getirdi. Kızıltoprak, "Kütahya çini ekolünü, İznik çini ekolü karşısında tekrar ayağa kaldıran, dünyaya tanıtan müstesna bir sanatçıydı. Eserleriyle, mütevazı kişiliğiyle, hoş sohbetleriyle, şiirleriyle ve ölümsüz çini sanatı eserleriyle hep hatıralarımızda kalacak. Çok güzel bir dost bu dünyadan göçtü gitti ama çok hoş sadalar, çok sayıda eser bıraktı. Ona müteşekkiriz. Her zaman arkasından rahmetle ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Üstünkaya'nın yetiştirdiği sanatçıların ve bıraktığı eserlerin onun adını gelecek kuşaklara taşıyacağını belirten Kızıltoprak, üniversite olarak merhum sanatçının hatırasını yaşatmaya yönelik etkinliklere katılmayı ve bu mirasa sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

120 santimetre çapındaki çini tabağıyla kendi rekorunu kırdı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hamza Üstünkaya'nın sanat hayatındaki en önemli çalışmalarından birinin 120 santimetre çapındaki çini tabak olduğunu belirtti. Daha önce üretilen çini tabakların 102 santimetre çapında olduğunu hatırlatan Kızıltoprak, Üstünkaya'nın 120 santimetre çapında bir tabak hazırlayarak kendi rekorunu geliştirdiğini ve dünyanın en büyük çini tabağını yaptığını ifade etti. Eserin ortaya çıkarılmasının oldukça zahmetli bir çalışma olduğunu anlatan Kızıltoprak, hazırlık sürecine de yakından tanıklık ettiğini söyledi. Çalışmanın DPÜ bünyesindeki atölyede gerçekleştirildiğini belirten Kızıltoprak, sanatçının kızı Gülseren Öztuğcu Üstünkaya ve yetiştirdiği öğrencilerin de bu süreçte yer aldığını kaydetti. Ancak eserin bütün aşamalarında Hamza Üstünkaya'nın bizzat çalıştığını vurgulayan Rektör Kızıltoprak, desenlerin çizilmesi, fırınlama ve sırlama işlemlerinin sanatçının kendi emeğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Rektör Kızıltoprak, "Çapı 120 santimetre olan dünyanın en büyük çini tabağını yaptı. Ondan önce yapılan tabaklar 102 santimetreydi. Bunu adeta kendi rekorunu kırarak gerçekleştirdi. Bu çini tabağı yaparken çok meşgul oldu. Ben de yanındaydım. Üniversitemizdeki atölyesinde Gülseren Hanım ve yetiştirdiği diğer öğrencilerle birlikte hazırlığını yaptı. Bütün desenleri çizen, onları fırınlayan ve sırlayan kendisiydi" dedi.

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Dünyanın en büyük çini tabağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti

Rektör Kızıltoprak, Üstünkaya'nın 120 santimetre çapındaki özel eserini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini de anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya ziyareti sırasında Kütahya Porselen fabrikasının açılışında gerçekleştirilen takdimde kendisinin de bulunduğunu belirten Kızıltoprak, sanatçının eserini Cumhurbaşkanı'na ulaştırabilmek için büyük gayret gösterdiğini söyledi. Eserin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmesinin Üstünkaya'yı oldukça mutlu ettiğini ifade eden Rektör Kızıltoprak, sanatçının bu mutluluğuna yakından tanıklık ettiğini dile getirdi. Kızıltoprak, sanatçıların hayatları boyunca ortaya koydukları eserlerin kendilerinden sonra da yaşamaya devam ettiğini belirterek, söz konusu çini tabağın Üstünkaya'nın sanat hayatındaki en önemli eserlerden biri olduğunu düşündüğünü kaydetti.

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Sanatı ve hatıraları gelecek kuşaklara aktarılacak

Hamza Üstünkaya'nın geride bıraktığı eserlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de Kütahya çini sanatına önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Süleyman Kızıltoprak, sanatçının adının ve çalışmalarının unutulmayacağını ifade etti. Üstünkaya ile birlikte çalışma fırsatı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızıltoprak, sanatçının dostluğunu, sohbetlerini ve sanat alanındaki birikimini özlediklerini söyledi. Rektör Kızıltoprak, merhum sanatçının Kütahya'nın kültürel ve sanatsal değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Hamza Üstünkaya'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

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Program, merhum sanatçının ruhuna edilen duaların ardından sona erdi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çini sanatçıları, merhum sanatçının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.