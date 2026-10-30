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        Kütahya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ve eşi yaralandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaralandı​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ve eşi yaralandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaralandı​​​​​​​.

        A.O. (51) idaresindeki 43 AAP 046 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Köprücek köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü A.O. ile eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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