Kütahya'da 4 ilçeyi kapsayan sporcu yetenek taraması başlıyor

Kütahya'da çocuk ve gençleri spora kazandırmak amacıyla Pazarlar, Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerini kapsayan bölgesel yetenek taraması projesi başlatılıyor. Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü tarafından yürütülecek proje kapsamında, gençler güreş ve taekwondo branşlarında eğitim alacak.

Pazarlar Belediyesi ile Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda hayata geçirilen proje ile Kütahya'nın batı bölgesindeki çocuk ve gençlerin spor faaliyetlerine erişiminin artırılması hedefleniyor.

Dört ilçede kademeli olarak gerçekleştirilecek yetenek taramalarında, spor branşlarına yatkınlığı belirlenen gençler, uzman antrenörler eşliğinde yetiştirilecek. Yetenek taramaları sonucunda belirlenen sporcular, Pazarlar Spor Lisesi tesislerinde teorik ve uygulamalı eğitimlere katılacak. 20262027 eğitimöğretim yılı boyunca devam etmesi planlanan antrenmanların ücretsiz olacağı bildirildi. Proje ile gençlerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, spor disiplini kazanmaları ve ekran bağımlılığı ile zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp, projenin gençlerin gelişimine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti. Amatör Spor Haftası kapsamında böyle bir çalışmayı başlatmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Gökalp, Pazarlar, Şaphane, Simav ve Gediz ilçelerindeki çocuk ve gençleri spor tesislerinde ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti. Ekran bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklara karşı sporun önemine dikkati çeken Gökalp, Pazarlar Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında 20262027 eğitimöğretim yılında haftada iki gün ücretsiz antrenman düzenleneceğini bildirdi. Gökalp, projeye verdiği destek dolayısıyla Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye kulüp ve sporseverler adına teşekkür etti.

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Güreş ve taekwondo branşlarında yapılacak yetenek taramalarının ilçelere göre uygulama takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.