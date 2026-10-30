DPÜ'lü akademisyene Fair Play ödülü

Sporun evrensel değerleri arasında yer alan dürüstlük, adalet, saygı ve sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Türkiye Fair Play Ödülleri, toplumda adil oyun bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan kişi ve çalışmaları ödüllendiriyor.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul Olimpiyatevi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında, Prof. Dr. İlyas Görgüt de ödül alan isimler arasında yer aldı. Görgüt, komitenin kararıyla Tanıtım Dalı’nda kutlama mektubu ödülünün sahibi oldu.

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