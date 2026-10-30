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        DPÜ'lü akademisyene Fair Play ödülü

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Görgüt, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı'nda kutlama mektubuna layık görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
        DPÜ'lü akademisyene Fair Play ödülü

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Görgüt, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı’nda kutlama mektubuna layık görüldü.

        Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul Olimpiyatevi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında, Prof. Dr. İlyas Görgüt de ödül alan isimler arasında yer aldı. Görgüt, komitenin kararıyla Tanıtım Dalı’nda kutlama mektubu ödülünün sahibi oldu.

        Sporun evrensel değerleri arasında yer alan dürüstlük, adalet, saygı ve sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Türkiye Fair Play Ödülleri, toplumda adil oyun bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan kişi ve çalışmaları ödüllendiriyor.

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        Prof. Dr. İlyas Görgüt’ün Tanıtım Dalı’nda kutlama mektubuna layık görülmesi, sporda etik değerlerin ve fair play anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar açısından önem taşıyor.

        Elde edilen başarının, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin spor alanında etik değerlerin geliştirilmesine yönelik bilimsel yaklaşımını da ortaya koyduğu belirtildi.

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