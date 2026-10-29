Kütahya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Giriş: 29.10.2026 - 16:20 Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, kaçak telefon sattıkları belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
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