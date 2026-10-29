Hisarcık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, Şehitler Ortaokulu bandosu eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi.

REKLAM

Belediye hizmet binası önünden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü, bayram kutlama programının gerçekleştirileceği kapalı pazar yerinde sona erdi.