Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Hisarcık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

        Hisarcık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Hisarcık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, Şehitler Ortaokulu bandosu eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi.

        REKLAM

        Belediye hizmet binası önünden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü, bayram kutlama programının gerçekleştirileceği kapalı pazar yerinde sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Simav'da üç nesildir tatlı ve dondurmacılık geleneği yaşatılıyor
        Simav'da üç nesildir tatlı ve dondurmacılık geleneği yaşatılıyor
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde el hijyeni teşekkürünü Dahiliye Yoğun Bakım Üni...
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde el hijyeni teşekkürünü Dahiliye Yoğun Bakım Üni...
        Tavşanlı'da 4 bin yıllık köpek pati buluntusunun heyecanı yaşanıyor Tavşanl...
        Tavşanlı'da 4 bin yıllık köpek pati buluntusunun heyecanı yaşanıyor Tavşanl...
        Kütahya'da Yellice Dağı sonbahar renklerine büründü
        Kütahya'da Yellice Dağı sonbahar renklerine büründü
        Kütahyalı öğrenciler 362 proje arasından Türkiye birincisi oldu
        Kütahyalı öğrenciler 362 proje arasından Türkiye birincisi oldu
        Kütahya Aile Derneği üyelerinden tarihi mekanlara ziyaret
        Kütahya Aile Derneği üyelerinden tarihi mekanlara ziyaret