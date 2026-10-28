Kütahya Aile Derneği üyelerinden tarihi mekanlara ziyaret

Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla cami, türbe ve tarihi mekanları ziyaret etti.

Kütahya Aile Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen gezi kapsamında tarihi Takvacılar Camii, Lala Hüseyin Paşa Camii, Kadılar Camii, Ahi Evran Camii, İshak Fakih Camii ve Aşağı Hisar Camii ziyaret edildi. Şehrin köklü geçmişine ve manevi değerlerine ev sahipliği yapan tarihi mekanları gezen dernek üyeleri, Kütahya'nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretin, kentin tarihi ve manevi değerlerinin tanınmasına katkı sağlaması amaçlandı.