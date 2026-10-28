Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bahçelievler Mahallesi’nde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan erkek yayaya, İzmir-Eskişehir güzergahında seyir halinde olan 32011 sefer sayılı yolcu treni çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralının kimliği tespit edilmeye çalışılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA’da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan ve henüz kimliği belirlenemeyen yaya, yolcu trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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