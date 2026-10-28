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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Tavşanlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çelenk sunumu töreniyle başladı

        Tavşanlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çelenk sunumu töreniyle başladı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Tavşanlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çelenk sunumu töreniyle başladı

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Lütfi Kocamanoğlu, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen İbrahim Başer ile protokol üyeleri katıldı.

        Törende, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören alanında ilçedeki okullardan katılan temsilci öğrenciler Türk bayrakları açarak törene renk kattı.

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        Çelenk sunma programı toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, kutlama programının yarın saat 10.00’da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ve saat 10.30’da Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan kutlama töreniyle devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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