Tavşanlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çelenk sunumu töreniyle başladı

Çelenk sunma programı toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, kutlama programının yarın saat 10.00’da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ve saat 10.30’da Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan kutlama töreniyle devam edeceği bildirildi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Lütfi Kocamanoğlu, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen İbrahim Başer ile protokol üyeleri katıldı.

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