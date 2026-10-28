Şaphane'de 2027 yılı çalışma programı görüşüldü

Toplantıda, 2027 yılı çalışma programı ele alınırken, 2027 yılı ile izleyen 2028 ve 2029 yıllarına ait tahmini bütçeler de görüşüldü. Ayrıca 2026 yılı ek bütçesi gündeme alınarak değerlendirildi.

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