Şaphane'de 2027 yılı çalışma programı görüşüldü
Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında, birlik müdürü ve köy muhtarlarının katılımıyla 2026 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 28.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında, birlik müdürü ve köy muhtarlarının katılımıyla 2026 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2027 yılı çalışma programı ele alınırken, 2027 yılı ile izleyen 2028 ve 2029 yıllarına ait tahmini bütçeler de görüşüldü. Ayrıca 2026 yılı ek bütçesi gündeme alınarak değerlendirildi.
Görüşmelerin ardından gündem maddeleri karara bağlandı.
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