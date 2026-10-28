Miniklerin Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı Öğrenciler, dönem kıyafetleriyle gazeteci ve posta görevlilerini canlandırdı Hazırladıkları özel gazete nüshalarıyla caddeleri dolduran öğrenciler, "Yazıyor, yazıyor; Cumhuriyet'in ilanı yazıyor" sloganlarıyla vatandaşlara seslendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu. Kurtuluş İlkokulu 4B sınıfı öğrencileri, dönem kıyafetleriyle gazeteci ve posta görevlilerini canlandırdı.

Gediz Belediyesi önünde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ilçe halkından ve esnaftan büyük ilgi gördü. Sınıf Öğretmeni Reyhan Topkara’nın rehberliğinde hazırlanan etkinlikte öğrenciler, dönem kıyafetleriyle gazeteci ve posta görevlilerini canlandırdı. Ellerinde hazırladıkları özel gazete nüshalarıyla Gediz caddelerini dolduran öğrenciler, "Yazıyor, yazıyor; Cumhuriyet’in ilanı yazıyor" sloganlarıyla vatandaşlara seslendi. Tarihi anları canlandıran çocukların performansı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Esnaf, bayram coşkusunu yaşayan çocuk gazetecilerin bayramını kutlayarak, çeşitli ikramlarda bulundu.