Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü yapıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 123 katılımcı, sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları'nda 12 kilometrelik parkuru tamamladı.

Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Domaniç Dağları’nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrakları açarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

İzmir, Uşak, Manisa, Eskişehir ve Kütahya başta olmak üzere farklı illerden gelen 123 doğasever, sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ormanların arasından geçen 12 kilometrelik parkurda yürüdü.

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Kütahya Dağcılık İl Temsilcisi ve Padok Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü yürüyüş lideri Zekiye Kaya, etkinliği geleneksel olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yürüyüşün hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak hem de ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirten Kaya, farklı illerden çok sayıda doğaseverin etkinliğe katıldığını ifade etti.