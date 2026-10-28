Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü yapıldı

        Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü yapıldı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 123 katılımcı, sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları'nda 12 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü yapıldı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 123 katılımcı, sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları'nda 12 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Domaniç Dağları’nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrakları açarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        İzmir, Uşak, Manisa, Eskişehir ve Kütahya başta olmak üzere farklı illerden gelen 123 doğasever, sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ormanların arasından geçen 12 kilometrelik parkurda yürüdü.

        REKLAM

        Kütahya Dağcılık İl Temsilcisi ve Padok Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü yürüyüş lideri Zekiye Kaya, etkinliği geleneksel olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yürüyüşün hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak hem de ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirten Kaya, farklı illerden çok sayıda doğaseverin etkinliğe katıldığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Miniklerin Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı Öğrenciler, dönem kıyafetleri...
        Miniklerin Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı Öğrenciler, dönem kıyafetleri...
        Tavşanlı'da trafik kazası, 2 yaralı
        Tavşanlı'da trafik kazası, 2 yaralı
        Tavşanlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çelenk sunumu töreniyle başladı
        Tavşanlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çelenk sunumu töreniyle başladı
        Kazayı haber alıp gelen sürücünün annesi gözyaşlarına boğuldu
        Kazayı haber alıp gelen sürücünün annesi gözyaşlarına boğuldu
        Tavşanlı'da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi
        Tavşanlı'da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi
        Tavşanlı'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi
        Tavşanlı'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi