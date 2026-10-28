Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaya öldü (2)

Kütahya’da raylardan karşıya geçmeye çalışırken, yolcu trenin çarpması sonucu ağır yaralanan yayanın Mevlüt Eren olduğu tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alınan Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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