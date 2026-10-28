Kütahya'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Öte yandan, kazanın ardından yolcu treni için yedek makinist çağrıldı. Kütahya'da inecek yolcuların trenden indirilmesinin ardından tren, yedek makinist eşliğinde seferine devam etti.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan Mevlüt Eren Aslan'a (18), İzmirEskişehir seferini yapan 32011 sayılı yolcu treni çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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