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        Kütahyalı öğrenciler 362 proje arasından Türkiye birincisi oldu

        Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde 362 proje arasından Türkiye birinciliğini elde eden Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Erva Çakmak ve Amine Bilge Şeker, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Kütahyalı öğrenciler 362 proje arasından Türkiye birincisi oldu

        Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi’nde 362 proje arasından Türkiye birinciliğini elde eden Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Erva Çakmak ve Amine Bilge Şeker, Kütahya Valisi Musa Işın’ı ziyaret etti.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette öğrenciler, danışman öğretmenleri Nihat Keskin rehberliğinde hazırladıkları "Finansal Okuryazarlık İçin Mobil Uygulama Paramı Yönet" projesi hakkında Vali Musa Işın’a bilgi verdi.

        Ziyarete İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Reşit Refik Küçükkağnıcı, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Bilal Şen, okul müdürü Osman Yıldız ve danışman öğretmen Nihat Keskin de katıldı.

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        50 proje sergilenmeye hak kazandı

        İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, 15 Ekim 2026’da Ankara’da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 362 proje arasından seçilen 50 proje, sergide yer almaya ve İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Kitabı’nda yayımlanmaya hak kazandı.

        Sergiyi ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi aldı.

        Vali Işın’dan öğrencilere tebrik

        Öğrencilerin elde ettiği Türkiye birinciliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, gençlerin bilim, teknoloji ve yenilikçi projelerde gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirtti.

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        Işın, başarılarından dolayı öğrencileri, danışman öğretmenlerini ve emeği geçenleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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