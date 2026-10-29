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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da Yellice Dağı sonbahar renklerine büründü

        Kütahya'da Yellice Dağı sonbahar renklerine büründü

        Kütahya'da 1764 metre rakımlı Yellice Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın renk tonlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Kütahya'da Yellice Dağı sonbahar renklerine büründü

        Kütahya'da 1764 metre rakımlı Yellice Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın renk tonlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ağaç yapraklarının renk değiştirdiği Yellice Dağı ve çevresindeki bölgede bulunan karaçamların yeşili ile meşe ve çınar ağaçlarının sarı, kızıl ve kahverengi tonları bir arada görüldü.

        Bölgedeki Enne Barajı, Demirciören ve çevre köylerde de sonbaharın renkleri doğaya yansıdı.

        Yellice Dağı ve çevresi ile baraj ve kırsal alanlardaki sonbahar manzaraları dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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