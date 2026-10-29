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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Tavşanlı'da 4 bin yıllık köpek pati buluntusunun heyecanı yaşanıyor Tavşanlı Höyük'te ortaya çıkartılan kerpiç üzerindeki buluntu ilçe halkını gururlandırdı ve mutlu etti

        Tavşanlı'da 4 bin yıllık köpek pati buluntusunun heyecanı yaşanıyor Tavşanlı Höyük'te ortaya çıkartılan kerpiç üzerindeki buluntu ilçe halkını gururlandırdı ve mutlu etti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde havadan bakıldığında kalp şeklini andıran Tavşanlı Höyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri, Tunç Çağı'nda insanların yaşamına ve dönemin gündelik hayatına ilişkin dikkat çekici bir bulgu olarak öne çıkarken, buluntular ilçe halkını hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Tavşanlı'da 4 bin yıllık köpek pati buluntusunun heyecanı yaşanıyor Tavşanlı Höyük'te ortaya çıkartılan kerpiç üzerindeki buluntu ilçe halkını gururlandırdı ve mutlu etti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde havadan bakıldığında kalp şeklini andıran Tavşanlı Höyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri, Tunç Çağı'nda insanların yaşamına ve dönemin gündelik hayatına ilişkin dikkat çekici bir bulgu olarak öne çıkarken, buluntular ilçe halkını hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmaları, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olarak bilinen Tavşanlı Höyük'ün tarihini aydınlatmayı amaçlıyor. Çalışmalar kapsamında höyüğün mimari yapısı incelenirken, geçmişte burada yaşayan toplulukların yaşam biçimlerine ilişkin önemli arkeolojik keşiflerde gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılarda ortaya çıkarılan köpek pati izlerinin Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozları arasında bulunan kerpiç üzerinde korunduğu bildirildi. Yaklaşık 4 bin yıl öncesine tarihlendirilen izlerin aradan geçen binlerce yıla rağmen günümüze ulaşması dikkat çekti. Kazı yetkilileri, kerpiç üzerinde görülen pati izlerinin geçmişteki gündelik yaşamın küçük bir anını günümüze taşıdığını belirterek, "Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu" ifadelerini kullandı.

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        Binlerce yıl önce yaşanmış sıradan bir an günümüze ulaştı

        Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bu tür izler, yalnızca yapıların mimari özellikleri ve kullanılan malzemeler hakkında değil, geçmişte insanların çevresinde bulunan hayvanlar ve günlük yaşamın doğal akışı hakkında da bilgi sunuyor. Tavşanlı Höyük'te bulunan pati izleri de binlerce yıl önce yaşanmış sıradan bir anın günümüze ulaşmasını sağlayan buluntular arasında yer aldı.

        Tavşanlı'nın köklü tarihine ışık tutuyor

        Havadan bakıldığında kalp şeklini andıran Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları devam ederken, ortaya çıkarılan her yeni buluntu bölgenin tarihi önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Batı Anadolu'nun Tunç Çağı'ndaki önemli yerleşimlerinden biri olan höyük, mimari kalıntıları ve arkeolojik buluntularıyla geçmişteki yaşamın izlerini günümüze taşıyor.

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        Tavşanlılı vatandaşlar Tuna İşleyen, Hasan Ramazan ve Ahmet Özdemir de kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. Buluntunun ilçenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu belirten vatandaşlar, Tavşanlı'nın tarihine ilişkin yeni izlerin gün yüzüne çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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