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        Simav'da üç nesildir tatlı ve dondurmacılık geleneği yaşatılıyor

        Kütahya'nın Simav ilçesinde dededen toruna üç nesildir devam eden tatlı ve dondurmacılık geleneği, yıllar içinde değişen yaşam şartlarına rağmen yaşatılmaya devam ediyor. Dedesi tarafından kurulan aile işletmesinde babasının ardından mesleği devralan Latif Hodo, geleneksel üretim anlayışını sürdürerek Simav'ın yöresel lezzetlerini dondurmalarına taşıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Simav'da üç nesildir tatlı ve dondurmacılık geleneği yaşatılıyor

        Kütahya’nın Simav ilçesinde dededen toruna üç nesildir devam eden tatlı ve dondurmacılık geleneği, yıllar içinde değişen yaşam şartlarına rağmen yaşatılmaya devam ediyor. Dedesi tarafından kurulan aile işletmesinde babasının ardından mesleği devralan Latif Hodo, geleneksel üretim anlayışını sürdürerek Simav’ın yöresel lezzetlerini dondurmalarına taşıyor.

        Simav’da uzun yıllardır faaliyet gösteren aile işletmesi, üç nesildir sürdürülen meslek geleneğiyle dikkati çekiyor. Dedesi tarafından açılan işletmede önce babası, ardından kendisi çalışan Latif Hodo, çocukluk yıllarından itibaren içinde bulunduğu mesleği bugün de aynı anlayışla sürdürüyor. Dondurmanın yanı sıra çeşitli tatlıların da üretildiği işletmede, yaz aylarının yanı sıra kış mevsiminde de dondurma hazırlanıyor.

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        Dondurmalarını gerçek meyvelerle hazırlıyor

        Dondurmacılık mesleğini babasından öğrendiğini belirten Latif Hodo, üretimin tamamını kendilerinin yaptığını söyledi. Ürünlerinde gerçek meyveler kullandıklarını ifade eden Hodo, Simav’ın yöresel lezzetlerini de dondurma çeşitlerine dahil ettiklerini dile getirdi.

        Hodo, "Dondurmalarımızı kendimiz yapıyoruz. Tamamı kendi imalatımız. Meyveli dondurmalarımızı gerçek meyvelerden hazırlıyoruz. Simav’ın meşhur kestanesini ve cevizini de dondurmalarımızda kullanıyoruz" dedi.

        Aileden kalan mesleği sürdürmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Hodo, yıllardır aynı işletmede çalıştığını ve geleneksel üretim anlayışını devam ettirdiğini kaydetti.

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        Simav’ın yıllar içindeki değişimine tanıklık etti

        Simav’da doğup büyüdüğünü anlatan Hodo, ilçenin geçmişten bugüne geçirdiği değişime de yakından tanıklık ettiğini söyledi.

        İlçenin eski görünümüyle bugünkü hali arasında farklılıklar bulunduğunu belirten Hodo, geçmişte caddelerin daha dar, dükkânların ise daha uzun olduğunu ifade etti. Cadde genişletme çalışmalarıyla birlikte iş yerlerinin küçüldüğünü anlatan Hodo, yıllar içinde yaşanan bu değişimlerin ilçenin ticari yaşamına da yansıdığını dile getirdi.

        Üç nesildir devam eden mesleğin aileleri için önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirten Hodo, aile geleneğini yaşatmayı sürdürdüklerini kaydetti.

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        Çocuklarının doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi farklı mesleklerde çalıştığını ifade eden Hodo, dedesinden babasına, babasından kendisine uzanan dondurmacılık geleneğini yıllardır sürdürdüklerini anlattı.

        Simav’da aileden miras kalan işletmesinde üretime devam eden Hodo, geleneksel tatlı ve dondurmacılık kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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