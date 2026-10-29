Emet'te minikler Bed-i Besmele ile başladı
Kütahya'nın Emet ilçesinde 46 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören minikler, 20262027 eğitimöğretim yılının açılışı kapsamında düzenlenen geleneksel Bedi Besmele programıyla Kur'an öğrenme yolculuğuna ilk adımlarını attı.
Kütahya’nın Emet ilçesinde 46 Yaş Kur’an Kurslarında eğitim gören minikler, 20262027 eğitimöğretim yılının açılışı kapsamında düzenlenen geleneksel Bedi Besmele programıyla Kur’an öğrenme yolculuğuna ilk adımlarını attı.
İlçedeki 46 Yaş Kur’an Kurslarında, yeni eğitimöğretim yılının başlaması dolayısıyla geleneksel Bedi Besmele programı gerçekleştirildi. Miniklerin Kur’anı Kerim’in manevi atmosferiyle tanıştığı programda, çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Program kapsamında minikler, Kur’an öğrenme yolculuğuna başlamanın sevincini yaşarken aileleri de bu anlamlı günde çocuklarının heyecanına ortak oldu.
Emet İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Yavrularımızın bu kutlu yola ilk adımı atmasında büyük bir özveriyle çalışan kıymetli Kur’an kursu öğreticilerimize, hocalarımıza, programımızı yalnız bırakmayan değerli velilerimize ve tüm misafirlerimize en kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Miniklerimizin ilim yolculuğu daim, bahtları açık olsun" ifadelerine yer verildi.
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