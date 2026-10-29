Hisarcık'ta Cumhuriyet Bayramı yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon, mangala ve Cumhuriyet Koşusu yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, törenle ödüllendirildi.

Hisarcık ilçesinde Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programının ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokullar arasında resim, ortaokullar arasında şiir, liseler arasında kompozisyon, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında ise mangala yarışmaları düzenlendi. Ayrıca Cumhuriyet Koşusunda da öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından takdim edildi.

Ödül töreni, öğrencilerin başarılarının kutlanması ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunun paylaşılmasıyla sona erdi.