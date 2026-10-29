Kütahya'dan Bursa dağlarına mantar toplamaya gittiler

Yörede lezzetiyle yoğun ilgi gören melki mantarının toplanması devam ederken, uzmanlar ve tecrübeli toplayıcılar zehirli türlere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Arkadaşlarıyla birlikte mantar aramaya çıktıklarını belirten Kadir Durmuş, "Yeni sezonun ilk melkilerini topladık arkadaşlarla. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de sezonun ilk mantarlarını bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte melki bereketi erken başladı" dedi.

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