Hisarcık'ta metruk binalara itfaiye müdahalesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye itfaiye ekipleri, metruk binalarda tehlike oluşturan çatı ve kiremitlere yönelik çalışma gerçekleştirerek muhtemel kazaların önüne geçmek için önlem aldı.

Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçedeki metruk binalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden çatı ve kiremitlerle ilgili düzenleme çalışmaları yaptı.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, çökme riski taşıyan çatı ve düşme ihtimali olan kiremitlerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı gerekli önlemler alındı.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerin, ilçenin dört bir yanında vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Hisarcık Belediyesi, daha güvenli ve huzurlu bir ilçe oluşturmak amacıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.