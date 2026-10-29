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        Hisarcık'ta metruk binalara itfaiye müdahalesi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye itfaiye ekipleri, metruk binalarda tehlike oluşturan çatı ve kiremitlere yönelik çalışma gerçekleştirerek muhtemel kazaların önüne geçmek için önlem aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Hisarcık'ta metruk binalara itfaiye müdahalesi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye itfaiye ekipleri, metruk binalarda tehlike oluşturan çatı ve kiremitlere yönelik çalışma gerçekleştirerek muhtemel kazaların önüne geçmek için önlem aldı.

        Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçedeki metruk binalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden çatı ve kiremitlerle ilgili düzenleme çalışmaları yaptı.

        Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, çökme riski taşıyan çatı ve düşme ihtimali olan kiremitlerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı gerekli önlemler alındı.

        Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerin, ilçenin dört bir yanında vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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        Hisarcık Belediyesi, daha güvenli ve huzurlu bir ilçe oluşturmak amacıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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