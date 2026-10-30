Kütahya'da afet bilinci ve eğitimi semineri düzenlendi

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı sorucevap bölümünün ardından etkinlik sona erdi. Program sonunda, verdiği bilgiler ve katkılarından dolayı AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Özellikle öğretmen adayları başta olmak üzere tüm katılımcılara yönelik gerçekleştirilen eğitimde, afetlere karşı bilinçli hareket etmenin ve gerekli hazırlıkları önceden yapmanın önemi vurgulandı.

Seminerde konuşan AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök, Kütahya özelinde afete dönüşebilecek riskler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kök, afet öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları ile afet anında uygulanması gereken müdahale süreçlerini anlattı.

Eğitim Fakültesi Mehmet Âkif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, AFAD Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kök konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Sibel Işık'ın yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite personeli ve öğrenciler yer aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde, afetlere karşı farkındalığı artırmak ve hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Afet Bilinci ve Eğitimi Semineri gerçekleştirildi.

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