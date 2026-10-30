Hisarcık'ta Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve konserle devam etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103'üncü Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı ve Hande Şahin konseri, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Gençlik Parkı’ndan başlayan yürüyüşe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bando eşliğinde ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu ilçenin sokaklarına taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

"Hande Şahin ve Anka Orkestrası sahne aldı"

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Fener alayının ardından Kapalı Pazar Yeri’nde gençlik şöleni kapsamında konser düzenlendi. Hande Şahin ve Anka Orkestrası’nın sahne aldığı konserde vatandaşlar, sevilen şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nın sevincini doyasıya yaşadı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müzik ve eğlence bir araya gelirken, alanı dolduran vatandaşlar bayram coşkusunu hep birlikte paylaştı.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm hemşerilerine teşekkür etti ve Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümünü gururla kutladı.